Lucescu l-a descoperit pe Modric inaintea lui Real Madrid: "Am facut eforturi mari pentru el" Ce s-a intamplat

Mircea Lucescu l-a votat pe Luka Modric la premiile The Best.

Selectionerul Turciei e impresionat de Modric, pe care il considera cel mai bun jucator din lume. Il Luce spune ca a incercat sa-l transfere pe Modric la Sahtior inainte ca mijlocasul croat sa ajunga la Tottenham, insa n-a reusit.

"A fost cel mai bun jucator al anului. A decis echilibrul la mijlocul terenului la Real Madrid, indiferent de ce au realizat ceilalti jucatori, totul a fost filtrat de Modric. Si la Real si la echipa Croatiei. Am facut eforturi extraordinare sa-l aducem la Shatior cu mult timp inainte sa ajunga la Tottenham. A meritat deplin, in general Croatia, prin el, a demonstrat ca e o tara de fotbalisti", a spus Lucescu pentru ProTV.

Luka Modric a ajuns la Tottenham de la Dinamo Zagreb in 2008. Englezii l-au vandut mai departe la Real Madrid in 2012, iar de atunci croatul a castigat patru trofee in Champions League si a jucat finala Cupei Mondiale cu nationala Croatiei.