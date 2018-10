Real sta pe un butoi de pulbere! DEZVALURI din interior: Modric a facut public ce s-a intamplat in vestiar dupa esecul din Champions League

Real Madrid a oferit surpriza serii in UEFA Champions League. "Galacticii" au pierdut la Moscova duelul cu TSKA, scor 0-1.

Echipa lui Lopetegui se afla intr-o evidenta criza. Real nu a mai marcat un gol de 5 ore si 19 minute, iar Modric recunoaste ca atmosfera de la echipa nu este cea mai buna.

"Nu ne asteptam sa pierdem puncte aici. Este evident ca atmosfera din vestiar nu este cea mai buna. Dar trebuie sa ne revenim si sa incercam sa rezolvam problemele cat mai repede. In ultimele trei meciuri, mai ales in cel cu Sevilla si in cel de acum, nu am fost la cel mai bun nivel. Cand nu inscrii in trei meciuri, ai motive de ingrijorare. Sunt sigur insa ca vom gasi o solutie de a iesi din aceasta situatie", a declarat Modric dupa meciul de la Moscova.

In urma rezultatului de pe terenul lui TSKA, Real este pe locul 2 in grupa, cu 3 puncte. Rusii sunt lideri cu 4 puncte.