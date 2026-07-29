Tribunalul din Brescia a decis intrarea în lichidare a clubului Brescia Calcio, punând capăt unei istorii de 114 ani.

Formația la care au evoluat legende precum Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola sau Gheorghe Hagi a fost răpusă de problemele financiare, după ce a acumulat datorii de aproximativ 20 de milioane de euro.

Tribunalul a decis lichidarea clubului Brescia

Criza Bresciei a început în urmă cu aproximativ un an și jumătate, după ce autoritățile au descoperit nereguli privind plata salariilor.

Clubul a fost sancționat cu opt puncte, a retrogradat în Serie C, iar ulterior nu s-a mai înscris în campionat și și-a pierdut licența de club profesionist.

Tribunalul din Brescia a considerat că societatea se află într-o „stare evidentă de insolvență” și a dispus deschiderea procedurii de lichidare.

Un lichidator judiciar va administra de acum activele clubului și procesul de recuperare a datoriilor, în timp ce mandatul lui Cellino la conducerea Bresciei ajunge oficial la final.

Pentru Brescia au jucat Hagi, Răducioiu și Sabău

De-a lungul celor 114 ani de existență, Brescia a fost una dintre echipele de tradiție ale fotbalului italian. Clubul a disputat 23 de sezoane în Serie A, iar cea mai bună clasare a fost locul #8, obținut în sezonul 2000/2001.

Pe lângă Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola și Luca Toni, la Brescia au evoluat și mai mulți români importanți, printre care Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău, Dorin Mateuț și Dănuț Lupu. De asemenea, echipa a fost antrenată de Mircea Lucescu. VEZI FOTO