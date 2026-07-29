Întrebat despre FCSB, Gabi Balint a dat verdictul

Întrebat despre returul lui FCSB cu FK Auda, din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, care se vede în direct pe VOYO joi de la 19:00, Gabi Balint, fost internațional român, crede că echipa pregătită de Marius Baciu are 50 la sută șanse de calificare în următoarea fază a preliminariilor.

Balint e mai mult sigur de CFR Cluj, care a remizat 1-1 la armeni cu Alashkert, că va obține accederea în al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Cât despre ”U” Cluj, fostul internațional român nu crede că va reuși să treacă de norvegienii de la Brann, care au bifat o evoluție consistentă în prima manșă.

”Eu zic că 50%-50% (n.r. la FK Auda - FCSB). CFR Cluj se califică, mi-a plăcut acum, în ultimul meci. Și FCSB a avut două meciuri cu două echipe cu cel mai slab joc. CFR a arătat joc bun, mie mi-a plăcut CFR.

Cordea e în formă bună, are echipă, cu vârful care a marcat două goluri, Drazic, și el jucător, atacant bun. Universitatea Cluj, nu cred că se califică, mi-aș dori, dar nu cred”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

FCSB, CFR și ”U”, în Conference League. Craiova, în Champions League!

Universitatea Craiova evoluează în preliminariile Champions League, iar miercuri seară are returul cu Levski Sofia, programat de la ora 20:30 în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.