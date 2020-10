Zidane face orice ca sa il aduca la Real! Poate fi cel mai tare schimb din ultimii ani! Pe cine vrea sa TRANSFERE Real Madrid

Paul Pogba (27 de ani) a declarat intr-un interviu recent, faptul ca si-ar dori sa-si indeplineasca visul de a ajunge la Real Madrid.

Conform celor de la The Sun, Real Madrid ar vrea sa-l foloseasca pe Federico Valverde (22 de ani) ca moneda de schimb in transferul lui Paul Pogba. Francezul e dorit cu insistenta de Zinedine Zidane, iar optiunea de a-l lua liber de contract pe Pogba a picat, deoarece acesta si-a activat clauza de a mai continua inca un an cu "Diavolii rosii".

Federico Valverde a evoluat in 33 de meciuri pentru Real Madrid, iar pana in acest moment a parut ca jucatorul este unul din preferatii lui Zidane, deoarece mijlocasul face ambele faze foarte bine si este un fotbalist de perspectiva.

Pogba nu a fost titular in victoria de ieri a celor de la Manchester United din deplasarea de la Newcastle, scor 4-1, francezul a intrat in minutul 69 al partidei.

"Toti fotbalistii isi doresc sa ajunga la Real Madrid. Este un vis pentru mine, de ce nu intr-o zi?", a declarat Paul Pogba.