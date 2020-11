"Nu promit ca raman pana la finalul sezonului!" Si-a ANUNTAT transferul la Barcelona?! Jucatorul care poate ajunge pe Camp Nou

Memphis Depay (26 ani) a vorbit despre viitorul sau la Lyon si sansele sa plece de la clubul francez.

Atacantul lui Lyon a fost dorit de Koeman in perioada de mercato, insa din cauza situatiei financiare a clubului nu au putut face toate transferurile dorite. Depay intra in ultimul an de contract, iar antrenorul olandez nu a renuntat la ideea de a-l transfera.

Depay a fost intrebat dupa ultimul meci din Ligue 1 despre planurile de viitor si, desi a ales sa raspunda vag, a lasat sa se inteleaga ca exista sanse sa paraseasca clubul din Franta chiar in iarna.

"Sunt intrebat des daca inchei sezonul la Lyon. Nu voi face promisiuni de care nu sunt sigur ca ma pot tine. Cred ca Lyon trebuie sa profite de prezenta mea aici, acum si eu trebuie sa profit ca ma aflu aici, asta incerc sa fac. Puteti sa ii intrebati pe apropiatii mei: imi place sa ma antrenez si incerc sa raman pozitiv zilnic", a spus Depay conform cotidianului SPORT.

