PSG s-a impus în fața lui Arsenal în finala Champions League, scor 4-3 la loviturile de departajare, după 1-1 în 120 de minute de joc.

„Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz (6'), iar parizienii au egalat prin Dembele (65'), care a transformat din penalty.

Declan Rice, despre colegii care au ratat loviturile de departajare: „Sunt dărâmat”

Declan Rice a vorbit la finalul meciului despre modul dramatic în care au pierdut londonezii finala de la Budapesta. Englezul s-a declarat mândru de coechipierii săi și de ce a realizat trupa lui Arteta în acest sezon.

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal i-a consolat pe Eze și Gabriel, fotbaliștii care au ratat la loviturile de departajare.

„Este devastator să pierzi o finală de Champions League la loviturile de departajare. Am încercat să privim lucrurile în perspectivă, luând în calcul cât de departe am ajuns ca grup – a fost un sezon incredibil, iar acesta a fost al 63-lea nostru meci din această seară.

Am dat absolut totul până în acest moment, iar loteria penalty-urilor este exact așa – fie câștigi, fie pierzi. Unele dintre cele mai bune echipe din istorie au pierdut la loviturile de departajare.

Câștigăm împreună și pierdem împreună. Sunt atât de mândru de acest grup și de acești băieți. Ce sezon! A fost incredibil și nu am suficiente cuvinte de laudă pentru toată lumea. Evident că sunt dărâmat, dar încerc să privesc lucrurile în perspectivă, de când am început în iulie anul trecut și până unde suntem acum.

Împotriva Parisului trebuie să fii conectat mental pe parcursul întregului meci. Sunt sigur că mulți oameni și-ar fi dorit un meci așa cum le-a oferit Bayern, dar exact asta își doresc și ei – așa ajung să marcheze cinci sau șase goluri împotriva adversarilor.

Trebuie să fii extrem de rezistent, foarte concentrat și să comunici mult. Jos pălăria în fața lor, sunt o echipă grozavă, cu un antrenor excelent și individualități de top. Au pierdut enorm de-a lungul anilor, iar acum a venit momentul lor.

Vom merge mai departe și vom continua să încercăm să realizăm ceva măreț. Toți suntem dărâmați – este finala Champions League, iar miza este uriașă. Este o cruzime. Dar, uite, el (n.r. - Mikel Arteta) tocmai ne-a spus cât de mult ne iubește ca grup. Am dat absolut totul.

Cred că am ajuns foarte departe, iar acesta este doar începutul. Am trecut linia de sosire în Premier League și a fost un vis devenit realitate. Aceasta ar fi fost încă un pas înainte – nu a fost să fie, dar continuăm să construim. Mergem înainte și rămânem pozitivi. Acest moment nu ne va defini”, a spus Rice la TNT Sports.