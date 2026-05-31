PSG s-a impus în fața lui Arsenal în finala Champions League, scor 4-3 la loviturile de departajare, după 1-1 în 120 de minute de joc.

„Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz (6'), iar parizienii au egalat prin Dembele (65'), care a transformat din penalty.

Ce notă a primit PSG în L'Equipe

PSG și-a apărat trofeul câștigat în finala din 2025, când a spulberat-o pe Inter cu 5-0, dar jocul băieților lui Luis Enrique nu a fost neapărat unul convingător, după cum a lăsat L'Equipe să se înțeleagă.

Cotidianul francez a notat prestația lui PSG din finala de la Budapesta cu 5,6. Francezii i-au remarcat pe Joao Neves și pe Marquinhos, pe care i-au notat cu 7.

„PSG a luptat până la capăt pentru a o învinge pe Arsenal și a câștiga al doilea titlu consecutiv în Liga Campionilor (1-1, 4-3 la penalty-uri). Reflectând natura tensionată a acestei finale, parizienii s-au bazat foarte mult pe Joao Neves și Marquinhos, simboluri ale acestui ritm de muncă esențial.”, a scris cei de la L'Equipe.

