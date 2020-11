Lucescu si Barcelona, un duel istoric! Ce scrie presa spaniola despre antrenorul roman: "Este una din vulpile batrane din fotbal!"

Dinamo Kiev va evoluea in aceasta seara pe Camp Nou impotriva Barcelonei, in etapa a treia din grupele UEFA Champions League.

Antrenorul roman are un istoric impotriva clubului catalan, intalnindu-i cu diferite cluburi pe care le-a antrenat. Spaniolii de la SPORT scriu despre Lucescu ca face parte dintr-o gama rara de antrenori, denumindu-l o "vulpe batrana" a fotbalului datorita longivitatii si experientei acumulate in fotbal.

Antrenorul roman are un bilant negativ contra vice-campioanei Spaniei. Lucescu a intalnit celebra echipa a Barcelonei din 1994, din care facea parte si actualul antrenor al catalanilor, Ronald Koeman. Romanul era pe banca Bresciei si a pierdut in semifinala trofeului Joan Gamper (trofeul de casa al Barcei) cu scorul de 4-0. Pe banca catalanilor era atunci celebrul Johan Cruyff, care deja avea o Cupa a Campionilor si o finala la activ ca antrenor al Barcei.

Fotbalul nu i-a mai reunit pe Barca si Lucescu pana in anul 2001. Atunci, Galatasaray ii intalnea intr-o dubla mansa pe catalani, scor 2-2 pe Camp Nou, iar la Istanbul echipa lui Lucescu a ratat calificarea in faza urmatoare a Ligii Campionilor dupa un 0-1.

Celelalte sapte dueluri le are de pe banca lui Sahtior Donetsk, rezultatele fiind:

Grupe Liga Campionilor, 2004/2005: Barcelona - Sahtior 3-0

Grupe Liga Campionilor, 2004/2005: Sahtior - Barcelona 2-0

Grupe Liga Campionilor, 2008/2009: Sahtior - Barcelona 1-2

Grupe Liga Campionilor, 2008/2009: Barcelona - Sahtior 2-3

Supercupa Europei din 2009: Barcelona - Sahtior (1-0 dupa prelungiri)

Sferturi Liga Campionilor, 2010/2011: Barcelona - Sahtior 5-1

Sferturi Liga Campionilor, 2010/2011: Sahtior - Barcelona 0-1.

Cei de la SPORT nu au uitat nici de celebrul incident contra lui Guardiola, spunand: "In sezonul 2008/2009 din Champions League, dupa 1-2 la Donetsk, a aratat cate limbi poate cunoaste (vorbeste sapte limbi), acuzand atunci echipa Barcelonei de lipsa de fair-play. I-a transmis lui Guardiola, in italiana "rusine, rusine!", dupa un gol al lui Messi, in urma unei faze in care nu a dat mingea inapoi jucatorilor de la Sahtior in urma unei faze."