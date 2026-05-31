Arsenal a ratat dramatic șansa de a cuceri în premieră trofeul Ligii Campionilor, după eșecul contra lui Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 d.l.d.).

Deși a condus încă din minutul 6, după reușita lui Kai Havertz, Arsenal s-a văzut egalată în repriza secundă în urma golului din penalty reușit de Ousmane Dembele. Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde din tabăra "tunarilor" nu au nimerit ținta Eberechi Eze și Gabriel Magalhaes.

Nu puțini au fost cei care s-au întrebat de ce Gabriel Magalhaes, fundaș central, a fost ales de Arsenal pentru a executa a cincea lovitură de departajare, de obicei cea mai importantă.

Mikel Arteta a explicat cum s-a ajuns la această situație, având în vedere că jucători precum Martin Odegaard, Bukayo Saka sau Kai Havertz părăsiseră deja terenul.

"Gabriel a vrut să fie al cincilea executant. E clar că pregătisem acest moment al loviturilor de departajare. În mod normal, executanții sunt Bukayo Saka, Martin Odegaard sau Kai Havertz, dar știam că dacă ajungem în prelungiri se vor schimba. Totuși, au executat jucătorii de calitate. De exemplul, Eberechi Eze nu ratează niciodată la antrenamente.

Decizia a fost luată pe moment. Am avut ghinion că nu am mai avut precizie și eficiență. Din acest motiv nu am câștigat", a spus Mikel Arteta, la conferința de presă de după finala de la Budapesta.

Gabriel Magalhaes, consolat de Marquinhos

