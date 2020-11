Traseu incredibil! Barcelona il cumpara in trecut de la Arsenal, iar acum a ajuns sa semneze cu o echipa din Djibouti

Alex Song (33 de ani) va parasi scena fotbalului european pentru a se intoarce in Africa.

Alex Song a evoluat din 2007 in 2012 la Arsenal Londra si ajunsese unul dintre cei mai valorosi mijlocasi ai echipei.

Evolutiile bune din tricoul 'tunarilor' i-a facut pe cei de la Barcelona sa ii plateasca lui Arsenal in 2012 nu mai putin de 19 milioane de euro.

Song nu a avut impactul asteptat pe Camp Nou si a evoluat doar 65 de meciuri in tricoul Barcelonei. Pe durada contractului cu Barcelona a fost imprumutat in mai multe randuri la West Ham, iar in 2016 semna cu Rubin Kazan din postura de jucator liber.

Dupa succesul cunoscut la Arsenal, Song nu a mai reusit sa se adapteze la nicio echipa din Europa, ultima oara fiind la FC Sion, in Elvetia.

Astfel, internationalul camerunez a semnat cu AS Arta Solar 7, o echipa din Djibouti. Djibouti este o micuta tara din estul Africii si are sub 1 milion de locuitori.

Clubur AS Arta ar fi detinut de un om de afaceri foarte bogat din Coasta de Fildes, care este casatorit cu fiica presedintelui din Djibouti. Acesta este, de asemenea, proprietarul companiei de energie Solar 7, care este sponsorul principal al echipei AS Arta.

In campionatul din Djibouti evolueaza 11 echipe.

"Am semnat un contract pe doua sezoane cu AS Arta si este o oportunitate de a promova fotbalul din Djibouti", a declarat Alex Song.

???????? Alexandre Song, ex FC Barcelona & Arsenal man, has signed for AS Arta from Djibouti ????????

The club is reportedly owned by a rich Ivorian businessman, who's married to Djibouti's president daughter and owns an energy company, Solar 7. Reminder: Camp Nou or Djibouti, money talks. pic.twitter.com/514lUDd9di — BabaGol (@BabaGol_) November 7, 2020