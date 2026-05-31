Încă un jucător nou la FCSB: "Este aproape rezolvat"

FCSB a anunțat întăriri serioase în această vară, după calificarea în preliminariile Conference League.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că bucureștenii sunt aproape să transfere un fundaș dreapta din străinătate în aceste zile.

Mihai Stoica anunță un nou transfer la FCSB: "Este aproape rezolvat fundașul dreapta"

Noul fundaș dreapta, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, ar urma să concureze cu Valentin Crețu. Veteranul de la FCSB va primi o nouă prelungire de contract după evoluția excelentă din barajul cu Dinamo.

De asemenea, FCSB se află în negocieri avansate cu FK Zeleznicar Pancevo pentru transferul mijlocașul central sârb Stefan Pirgic (23 de ani). Mihai Stoica a vorbit și despre posibila revenire a lui Florinel Coman, aflat acum sub contract cu Al Gharafa.

"Este aproape rezolvat transferul unui fundaș dreapta străin. Suntem în negocieri cu Stefan Pirgic cu Zeleznicar. Așteptăm să vedem ce decizie va fi la Florinel Coman, dacă va pleca din Qatar. Dacă va veni în țară, cu siguranță se întoarce doar la noi.

Poate vom aduce și un atacant lateral în partea stângă pentru că vreau să avem atacanți laterali de alt profil. Avem pentru Europa atacanți lateral la momentul ăsta, jucători care fac ambele faze, doar că Cisotti nu e atacant lateral", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce jucători vor veni sau ar putea veni la FCSB în această vară

  • Ricardo Pădurariu - 19 ani, fundaș stânga, revenire după împrumutul la Corvinul Hunedoara
  • Stefan Pirgic - 23 de ani, mijlocaș central, aflat sub contract cu FK Zeleznicar Pancevo
  • Anderson Ceara - 27 de ani, extremă, aflat sub contract cu FK Csikszereda. Gigi Becali a anunțat că a oferit 350.000 de euro
  • Florinel Coman - 28 de ani, extremă, aflat sub contract cu Al Gharafa
