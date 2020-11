LOVITURA pentru Barcelona dupa victoria cu Betis! Fati s-a accidentat si ar putea lipsi MULT TIMP de pe teren! Ce a patit jucatorul

Barcelona s-a impus astazi cu 5-2 in fata lui Betis, intr-un meci din etapa a noua din La Liga.

Messi a reusit o dubla si primul gol al actualei stagiuni din actiune, iar Dembele, Griezmann si Pedri au marcat celelalte goluri ale catalanilor. Pustiul Ansu Fati a fost schimbat de Lionel Messi in primul minut ar reprizei secunde, iar in aceasta dupa amiaza catalanii au aflat o veste teribila. Investigarile efectuate dupa meci au aratat ca internationalul spaniol are o ruptura de menisc la genunchiul stang, iar in urmatoarele zile se va stabili ce tratament va fi urmat.

Deocamdata nu se stie cat va fi indisponibil pustiul minune al Barcei, iar totul depinde daca va fi operat sau nu, potrivit jurnalistului spaniol Alfredo Martinez. Daca pana la urma s-ar ajunge la o interventie chirurgicala, Fati va lipsi intre 1 luna si 3 luni.

In acest sezon Ansu Fati a jucat 10 partide in toate competitiile, a reusit sa marcheze 5 goluri si a oferit 4 pase decisive.

