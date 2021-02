Noi dezvaluiri INCREDIBILE din contractul lui Messi! Ce NU are voie sa faca starul Barcelonei si in ce conditii isi poate rezilia contractul

Publicatia El Mundo a dezvaluit duminica suma uriasa de bani pe care a incasat-o Lionel Messi de la Barcelona in ultimii 4 ani.

Jurnalistii spanioli continua sa faca dezvaluiri incredibile din contractul starului argentinian. Ei au scris astazi ca Messi "are interzis la skijet, motocicleta, parapanta, poate paria, dar doar sume moderate, n-are voie sa se dopeze si trebuie sa-si pastreze conditia fizica optima".

In plus, potrivit El Mundo, argentinianul ar avea in contract o clauza prin care ar fi fost obligat sa invete limba catalana si sa asimileze valorile regiunii, "orice abatere de la aceasta clauza putand fi considerata o greseala grava ori chiar foarte grava".

Prin contractul cu Barcelona, Messi este obligat sa evite participarea la orice fel de activitati cu risc de accidentare. Fotbalistul trebuie sa adopte o "conduita personala si un ritm de viata adecvat".

Argentinianul are restrictii si in ceea ce priveste pariurile sportive. Messi poate "sa parieze, insa nu pe meciurile echipelor clubului, indiferent de competitie si de sport. I se permite sa mizeze la jocurile de noroc si pe pariurile cu caracter traditional si care implica numai sume de mica importanta! Dar ce reprezinta asta la veniturile uriase ale lui Messi si cine stabileste cota?", au notat spaniolii.

Conform aceleiasi surse, in contractul lui Messi apare si o clauza care ii permite antrenorului Barcelonei sa faca orice vrea cu starul echipei. "Trebuie sa se supuna alegerii de a evolua in pozitia cea mai convenabila pentru echipa. Adica, Ronald Koeman ar putea sa-i ceara intr-o zi, mergand la absurd, sa intre si in poarta!", au scris cei de la El Mundo.

Singura clauza impusa de reprezentantii fotbalistului care apare in contract este legata de modul in care intelegerea ar putea fi incheiata, fara a fi platita clauza de 700 de milioane de euro. Acest lucru ar fi posibil doar in cazul in care are loc declararea independentei Cataluniei.