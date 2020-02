ISI FACE BAGAJUL?! Neymar ARUNCA SAGETI in directia conducerii lui PSG dupa infrangerea cu Dortmund! Ce a spus brazilianul

PSG a pierdut cu 2-1 deplasarea de la Borussia Dortmund din optimile Champions League.

Neymar a revenit pe teren dupa ce lipsise din ultimele 4 meciuri ale lui PSG din cauza unei accidentari la coaste. La finalul meciului cu Borussia Dortmund, in care a marcat singurul gol al echipei sale, brazilianul a criticat modul in care clubul francez s-a preocupat de accidentarea lui.

"Este greu sa nu joci in 4 meciuri. Din pacate, nu a fost alegerea mea, a fost alegerea clubului, a doctorilor, ei au luat decizia, eu nu am vrut asta.

Am avut multe discutii pentru ca voiam sa joc, ma simteam bine, insa clubul s-a temut iar la final, eu am avut de suferit. A fost un meci dur, dar trebuie sa facem tot ce putem in returul de acasa. Sa jucam pe teren propriu este cel mai bun lucru, avem 90 de minute sa facemm ceva", a declarat Neymar conform Le Parisien.

