"Daca ar fi dupa mine..." Neymar s-a CONFESAT invitatilor de la petrecerea sa despre REVENIREA la Barcelona

Neymar a implinit 28 de ani pe 5 februarie.

Brazilianul, cunoscut pentru ca ii place sa petreaca extrem de mult nu s-a lasat mai prejos nici in acest an, de ziua lui de nastere. A organizat o petrecere de pomina in Paris, la care au participat coechipierii sai de la PSG, dar si prietenii buni ai fotbalistului.

Revenirea lui Neymar pe Camp Nou este unul dintre cele mai discutate subiecte in momentul in care piata de transferuri se deschide. Inca din vara anului trecut brazilianul si-a exprimat in numeroase randuri dorinta de a pleca de la PSG, unde nu se mai simtea fericit, iar catalanii au negociat intens revenirea lui, insa oficialii clubului francez nu au vrut sa stea la discutii.

Se zvoneste ca Barcelona urmeaza sa faca o noua mutare in vara, in incercarea de a-l aduce pe Neymar, care are o clauza speciala in contract, iar din iunie 2020, clauza sa de reziliere ajunge la 170 de milioane de euro.

El Confidencial vine cu o dezvaluire neasteptata de la petrecerea lui Neymar. Conform sursei, apropiatii brazilianului i-ar fi strigat in timpul petrecerii <<Intoarce-te la Barca!>>, iar raspunsul atacantului a fost <<Daca ar fi dupa mine...>>, ceea ce denota ca isi doreste in continuare sa revina la clubul alaturi de care a cucerit numeroase trofee.

Neymar a devenit cel mai scump fotbalist din lume dupa ce PSG l-a cumparat in vara anului 2017 in schimbul a 222 de milioane de euro. In acest sezon, brazilianul a jucat 18 meciuri pentru echipa franceza si a inscris 15 goluri.

Tweet Barcelona PSG Neymar Citeste si: