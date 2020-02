Mbappe si Neymar, criticati dur de suporterii lui PSG! Ce banner au afisat fanii la ultimul meci din Ligue 1

Ultrasii i-au criticat pe jucatori la partida cu Bordeaux.

Suporterii lui Paris Saint-Germain au afisat un banner cu mesaje la adresa lui Mbappe, Neymar si Thiago Silva inainte confruntarii cu Bordeaux.

PSG e aproape de a castiga inca un titlu in Ligue 1, aflandu-se pe prima pozitie in clasament, la 13 puncte distanta de locul 2, ocupat de Marseille. Suporterii trupei lui Tuchel sunt insa numultumiti de ultimele rezultate. PSG a facut egal pe terenul celor de la Amiens, iar apoi, in mansa tur a optimilor de Champions League, a cedat in fata Borussiei Dortmund cu scorul de 2-1.



"Kombouare, Gino, Rai, ei aveau mentalitate de invingatori. Silva, Mbappe, Neymar- va e frica de victorie? Nu aveti barbatie" e mesajul afisat de suporteri inaintea partidei cu Bordeaux





