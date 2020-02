Culisele REVENIRII SECOLULUI in fotbalul mondial! Declaratia lui Leo Messi despre Neymar la Barcelona: "M-a deranjat cand a plecat!" Ce spune de Lautaro Martinez

Leo Messi (32 ani) a oferit un interviu amplu in care a vorbit despre diferite subiecte.

Argentinianul a vorbit in Mundo Deportivo despre scandalurile de la club din ultima vreme, dar si despre plecarea controversata a lui Neymar, sansele acestuia sa revina si interesul clubului pentru Lautaro Martinez.



Reporter: Convinge-ne sa spunem "Da, vrem sa revina Neymar la Barcelona!"

Leo Messi: O spun de fiecare data, la nivel sportiv, Ney eeste unul dintre cei mai buni din lume si mi-ar placea sa revina.

Reporter: Ce aducea in plus in vestiar?

Leo Messi: Era o persoana foarte vesela, intotdeauna multumit, se distra atat pe teren, cat si in afara lui. Facea ca vestiarul sa aiba o bucurie diferita.

Reporter: Ce le-ai spune fanilor care sunt rezervati in privinta lui?

Leo Messi: Este normal ca lumea sa vada lucrurile astfel din cauza modului in care a plecat, si pe mine m-a deranjat asta in acel moment, am incercat sa il convingem in toate modurile sa nu faca asta. Insa, la final toti vrem sa castigam si sa ii avem pe cei mai buni in echipa. Atat noi, cat si sustinatorii. Cum am spus si inainte, este unul dintre cei mai buni si ne ajuta mult. Dar, este de inteles ca lumea gandeste asa, pentru ca nu a fost un mod placut.

Reporter: Ar sti foarte bine cum sa isi ceara scuze pentru a se intoarce.

Leo Messi: Isi doreste foarte mult sa revina, intotdeauna a aratat ca regreta decizia. A facut tot ce a putut pentru a se intoarce iar asta ar fi primul pas pentru a incerca.

Reporter: Cum este Lautaro?

Leo Messi: Este spectaculos, are o conditie fizica impresionanta, se vedea ca va ajunge un jucator mare, acum a explodat si demonstreaza asta. Este foarte puternic, foarte bun in duel unu contra unu, inscrie mult, se bate cu oricine in careu, are rabdare, recupereaza singur. Are foarte multa calitate, este complet.

Reporter: Lautaro a spus ca ii place Luis Suarez. Ar fi o bomba sa ii aduceti impreuna.

Leo Messi: Sa speram ca pot veni toti si sa luptam pentru tot, inclusiv Champions. Lautaro are un stil asemanator cu Luis, amandoi isi controleaza bine corpul, tin de minge.