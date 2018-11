Messi nu vrea sa fie antrenor! Argentinianul si-a facut planul pe VIATA! Ce decizie a luat

Leo Messi si-a stabilit prioritatile pe final de cariera.

Ajuns la 31 de ani, Leo Messi se gandeste inevitabil la ultimii ani din cariera sa. Starul Barcei si-a stabilit niste obiective clare pentru care va lupta in tricoul Barcelonei. Apoi, Messi nu vrea sa se faca antrenor, insa vrea sa ramana in familia Barcelonei, singurul club la care a jucat ca profesionist. Marca a publicat lista obiectivelor lui Messi in final de cariera, iar ambitiile argentinianului sunt impresionante. Vrea un nou trofeu in Champions League, un nou Balon de Aur si sa stabileasca noi recorduri.

Marca le da si o veste proasta fanilor argentinieni. Messi inca se mai gandeste daca sa mai joace pentru nationala sa.

Obiectivele lui Messi in final de cariera

- Sa recucereasca Champions League cu Barcelona

- Sa fie din nou Balonul de Aur

- Sa stabileasca o legatura cu Barcelona dincolo de contractul sau

- Sa bata toate recordurile posibile

- NU vrea sa fie antrenor

- Sa decida daca va mai juca pentru nationala Argentinei

- Sa se stabileasca definitiv la Barcelona