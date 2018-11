"Cand a fost premiant Becali la matematica, in clasa a doua?! Pai, Morutan se crede Messi!" Cum se poate face transferul MAGIC de 10 milioane de euro

Morutan poate fi marea lovitura a FCSB pe piata transferurilor.

Becali spune ca i-a fixat pretul mijlocasului ofensiv la peste 100 de milioane de euro. Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, are tot interesul ca Morutan sa se vanda pe o suma cat mai mare. Clubul sau pastreaza o clauza de 10% dintr-un transfer ulterior. Iftime glumeste insa pe seama calculelor facute de Becali.

"Mai am procente, mai sunt 10 procente, acolo. Domnul Becali nu stiu daca a fost bun la matematica la scoala. A fost premiant? Depinde in ce clasa! Daca era la facutlate, era ceva. Dar daca era in clasa a doua... na! E greu sa vad cifrele astea pe care le spune el. 100 de milioane clauza de reziliere... Trebuie sa fii distras rau sa spui asemenea cifre! In plus, creezi un orizont de asteptare pentru jucator.

Asta chiar crede ca face atatia bani! Intr-o dimineata i se pare ca e Messi! Cand pui o clauza de asta, toata lumea rade si nu-l mai baga in seama de jucator. Daca dai un obiectiv unui angajat, trebuie sa fie realizabil! Morutan poate pleca pe 10 milioane, dar trebuie sa joace meci de meci, cum joaca Hagi la Viitorul: pune-i presiune, creeaza-i situatii dificile! Asta e strategia!", a spus Iftime la PRO X.