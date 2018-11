Site-ul care a anuntat deja numele noului Balon de Aur! Prima finala din ultimii 10 ani in care Messi si Ronaldo nu au intrat

Italienii de la Mediaset au anuntat ieri ca cei trei finalisti ai Balonului de Aur 2018, trofeu decernat de L'Equipe, vor fi Modric, Varane si Mbappe.

Kylian Mbappe este creditat cu cele mai mari sanse la castigarea Balonului de Aur 2018, dar are parte de concurenta importanta. Colegul sau de la nationala, Raphael Varane, este singurul jucator din lume care a cucerit in acest an si Cupa Mondiala, si Liga Campionilor.

Desi Mbappe si Varane par a fi favoriti, site-ul de specialitate Transfermarkt l-a trecut deja pe cel de-al treilea jucator, Luka Modric, ca fiind deja castigatorul marelui trofeu.

Pe site-ul Transfermarkt, unul dintre cele mai accesate site-uri de fotbal din lume, Modric apare ca fiind posesorul Balonului de Aur 2018.

Trofeul va fi decernat pe data de 3 decembrie, la Paris.

In ultimii 10 ani, Messi si Ronaldo au castigat cate 5 astfel de trofee fiecare.