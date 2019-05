"Sa-i dati Balonul de Aur lui Messi deja!" Planeta se inchina zeului Messi. Momentele de GENIU din meciul cu Liverpool

Leo Messi a dat recital in meciul cu Liverpool din semifinalele Champions League.

Lionel Messi e incoronat din nou regele fotbalului. Argentinianul Barcelonei a marcat de doua ori in poarta lui Liverpool, a doua reusita fiind o lovitura libera superba de la 29 de metri.

Messi face un sezon istoric, e deja campion cu Barcelona si se pregateste de o noua finala in Champions League.

Barcelona conducea cu 1-0 in meciul cu Liverpool de pe Camp Nou, insa englezii presau si se aflau la conducerea jocului cand geniul lui Messi a intervenit. Argentinianul a reluat in poarta dupa bara lui Suarez, iar apoi a fixat mingea la lovitura libera si a sutat direct in vinclu, peste zidul format din jucatorii lui Klopp.



Marca: Sa-i dati Balonul de Aur lui Messi!

Cotidianul Marca a observat insa si alte puncte forte ale lui Messi din meciul cu Liverpool. "Capitanul Barcelonei a muncit incredibil de mult si chiar a facut totul pentru ca Phil Coutinho sa nu fie fluierat dupa ce a fost scos de pe teren. Messi, la fel ca in ultimii ani, a fost jucatorul decisiv de pe teren", scrie Marca.

"Balonul de Aur trebuie sa ajunga la Messi" e titul dat de cel mai citit ziar de sport din Spania. Messi a ajuns la golul 600 in tricoul Barcelonei, o noua performanta remarcabila.

In acest sezon, argentinianul e lider in clasamentul pentru Gheata de Aur, cu 48 de goluri in 46 de partide. Messi are si 22 de pase decisive in acest sezon.

Messi a castigat Balonul de Aur in 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015. Anul trecut, trofeul a ajuns la Luka Modric de la Real Madrid.

