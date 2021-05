Messi, monstruos! Al 9-lea sezon cu cel putin 30 de goluri in campionat dupa ce a marcat cu Celta

Leo Messi continua sa bata recorduri, desi Barcelona a fost in multe momente ale sezonului departe de cea mai buna versiune a ei.

Cu golul marcat la 1-2 in fata Celtei, duminica seara, Messi a ajuns la 30 de reusite in acest sezon. Este al 9-lea an in care strange cel putin 30 de goluri doar in campionat de cand a trecut la prima echipa a Barcelonei. Messi a depasit prima data 30 de goluri in 2010, apoi a facut-o in fiecare dintre urmatorii 3 ani. Sezoanele fara 30 de goluri inscrise de Leo in ultimele 12 sunt 2013-2014, 2015-2016 si 2019-2020.

Sezoanele cu peste 30 de goluri marcate de Messi in campionat pentru Barcelona

2009-10: 34

2010-11: 31

2011-12: 50

2012-13: 46

2014-15: 43

2016-17: 37

2017-18: 34

2018-19: 36

2020-21: 30*

*din actuala campanie mai este o etapa