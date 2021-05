Asta este anuntul momentului: Messi, dispus sa semneze cu City! Salariul care l-ar duce direct in istoria Premier League 

Lionel Messi (33 ani) poate pleca de la Barcelona din vara.

Desi dupa ce Barcelona a castigat Cupa Spaniei s-a scris ca Leo este din nou fericit, iar sansele sa ramana in continuare pe Camp Nou au crescut considerabil, finalul de sezon nu mai aduce atat de multa siguranta in randul fanilor. Catalanii au iesit din lupta pentru titlu, dupa o infrangere si doua remize in ultimele patru etape.

Leo Messi ar putea pleca din vara, iar una dintre echipele cu care a fost asociat un posibil transfer este Manchester City. Englezii au vrut sa il ia pe argentinian inca de anul trecut, insa presedintele de atunci al Barcelonei, Bartomeu, i-a blocat iesirea starului.

Jorge Messi, tatal si agentul lui Leo, s-a intalnit cu presedintele Laporta saptamana trecuta, pentru a negocia prelungirea contractului, insa propunerile nu au fost pe placul celor doi, iar discutia plecarii a fost luata din nou in considerare.

Mai mult, SunSport anunta ca Manchester City a fost informata ca l-ar putea transfera pe Leo Messi, insa cu anumite conditii. Englezii ar trebui sa ii plateasca 580 000 de euro net pe saptamana, asta insemnand ca Leo ar avea un salariu anual de 29 de milioane de euro.

Conform sursei citate, Messi ar fi deschis la ideea unui contract pe un an, cu optiune de prelungire pe inca un sezon.

In cazul in care City accepta conditiile argentinianului, Leo ar deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League. Un plus al transferului sau ar fi faptul ca Messi poate pleca pe gratis de la Barcelona.