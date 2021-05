Nici Messi, nici Ronaldo, nici Neymar! Cine este sportivul cu cele mai mari incasari din ultimele 12 luni

Forbes a publicat topul sportivilor cu cele mai mari incasari din ultimele 12 luni.

Conform celebrei reviste, Conor McGregor este sportivul ce a incasat cei mai multi bani in ultimul an. Acesta si-a marit veniturile cu 180 de milioane de euro.

Messi e pe locul doi, avand incasari de 130 de milioane de euro. Starul Barcelonei este urmat de Ronaldo, cu 120 de milioane de euro, Dak Prescott, 107.5 milioane, Lebron James, 96.5 milioane de euro, si Neymar, cu 95 de milioane de euro.

Interesant este ca McGregor a obtinut marea majoritate a banilor, adica 158 de milioane de euro, in afara terenului, prin afaceri si campanii de publicitate. Roger Federer, locul 7 in acest clasament, a obtinut 90 de milioane de euro in afara terenului si doar 300 de mii de euro din tenis, fiind sportivul cu cea mai mare diferenta financiara din acest punct de vedere.

In schimb, Messi a obtinut 97 de milioane de euro din fotbal si doar 33 de milioane din surse eterne. Astfel, Messi este al doilea in topul incasarilor efective din sport, dupa Dak Prescott, care a incasat 97.5 milioane de euro din fotbal american.

Lewis Hamilton ocupa locul 8 in acest top si este doar al doilea din primii 10 care nu practica un sport cu mingea. A incasat 82 de milioane de euro, 70 dintre acestia provenind din curse, Hamilton fiind cel mai instarit pilot din acest punct de vedere.