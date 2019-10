Messi, de neoprit! Starul argentinian l-a depasit pe Cristiano Ronaldo si a stabilit un nou record

Leo Messi a bifat o noua borna istorica.

Barcelona s-a impus pe teren propriu in fata celor de la Valladolid, scor 5-1, iar starul argentinian Leo Messi a izbutit o dubla si doua pase de gol. Messi a inscirs primul sau gol dintr-o lovitura libera in acest sezon si a ajuns la 50-a reusita dintr-o faza fixa. Messi a marcat 44 de goluri in tricoul Barcelonei si 6 la nationala Argentinei.

Cu reusita din lovitura libera de aseara, Messi l-a depasit pe Ronaldo la numarul de goluri marcate pentru echipa de club. Starul argentinian are pana in acest moment 608 goluri marcate, in timp ce Ronaldo a marcat 606. Totodata, Messi are cu 118 meciuri mai putine jucate decat Cristiano Ronaldo, 695 de meciuri are Messi, in timp ce Ronaldo are 813 meciuri.

Lionel Messi has now scored the 50th free-kick of his career. Simply absurd. ???? pic.twitter.com/ri3t8B2COH — Squawka Football (@Squawka) October 29, 2019