"Nu trebuia sa fac asta!" Cum i-a recidivat accidentarea lui Messi: argentinianul a recunoscut

Lionel Messi s-a accidentat de doua ori in acest start de sezon.

Lionel Messi a vorbit intr-un interviu recent despre problemele sale din ultima vreme. Argentinianul s-a accidentat de doua ori in startul acestui sezon.

Messi stie ca a doua accidentare a venit din vina sa si a explicat cum a ajuns in aceasta situatie.

"Am ajuns si am inceput sa ma antrenez din greu. Nu trebuia sa fac asta. Am fost o luna indisponibil, am venit si m-am antrenat ca si cum facusem asta constant. Apoi m-am accidentat iar, dar asta este. O iau incetul cu incetul si sper sa imi gasesc ritmul", a declarat Messi intr-un interviu pentru TyC Sports.

Lionel Messi a reusit sa inscrie in partida cu Slavia Praga din grupele UEFA Champions League, iar fanii sai spera ca starea fotbalistului sa fie din ce in ce mai buna si sa revina la forma care l-a consacrat.