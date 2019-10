Messi a anuntat unde isi va incheia cariera: "Inainte de toate, e vorba de familia mea!"

Leo Messi a vorbit despre retragerea din fotbal intr-un interviu revent.

Starul argentinian a marturisit ca isi va incheia cariera la Barcelona, nu la Newell's Old Boys, echipa la care si-a inceput cariera de fotbalist.

"Nu vreau sa plec de aici, nu am niciun gand sa ma mut din Barcelona. Visez sa pot sa joc la Newell's, in fotbalul argentinian, dar nu stiu daca asta se poate intampla. Am o familie si ea este mai presus de dorintele mele.

Este o realitate ca am trei copii, traiesc intr-un loc care mi-a dat totul si, multumita lui Dumnezeu, sunt bine si le pot asigura copiilor mei un viitor excelent. Dincolo de dorinta de a juca in Argentina, care e mereu acolo, trebuie sa-mi conving familia si copiii. Thiago are aici prietenii lui si chiar si cand mergem in Argentina in vacanta, timp de o luna, spune ca vrea sa se intoarca la Barcelona", a declarat Messi pentru TyC Sports.

Lionel Messi joaca din 2004 la Barcelona si a castigat tot ce se putea castiga alaturi de clubul catalan.