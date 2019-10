Messi ii va scoate din minti pe argentinieni cu ultima declaratie! "Ai renunta la vreun trofeu pentru Cupa Mondiala?" Raspunsul starului Barcei

Lionel Messi le-a reusit pe toate in cariera, insa nu a izbutit sa fie Campion Mondial cu selectionata Argentinei.

Starul Barcelonei are pana acum 5 baloane de aur si a fost intrebat daca ar renunta la unul dintre trofeele obtinute cu echipa de club pentru a se bucura de victorie alaturi de nationala Argentinei.

Raspunsul lui Messi a fost categoric.

"Mi-ar fi placut mult sa fiu campion mondial. Dar cred ca nu as schimba nimic din ce am castigat in cariera mea pentru acest titlu. Ce am acum e ceea ce mi-a oferit Dumnezeu", a spus Messi pentru TyC Sports.

Argentina cu Lionel Messia a pierdut cea mai importanta sansa la Cupa Mondiala in 2014, cand a jucat finala cu Germania, scor 1-0 in favoarea nemtilor.

Messi are o ultima sansa de a cuceri titlul mondial, la editia din Qatar din 2022 a Cupei Mondiale.