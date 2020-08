Messi CONTRA Spaniei! Oficialii La Liga intervin in SCANDALUL dintre starul argentinian si Barcelona! Ce se intampla cu clauza de 700 de milioane 

Ruptura dintre Leo Messi si Barcelona ia amploare odata cu trecerea timpului, iar gestul de azi al argentinianului confirma ca nu mai vrea sa ramana la club.

Leo Messi a refuzat sa se prezinte astazi la testele PCR ale Barcelonei pentru reunirea lotului si a comunicat asta in urma cu o seara. Gestul lui Messi a starnit adevarate controverse, iar acum, oficialii La Liga au venit cu un comunicat.

"In legatura cu diferitele interpretari (unele dintre ele in contradictoriu) publicate in ultimele zile in presa, in legatura cu situatia contractuala a jucatorului Lionel Andres Messi cu Barcelona, La Liga considera convenient sa lamureasca urmatoarele in urma analizei contractului jucatorului cu clubul sau:

1. Contractul este in vigoare si are o 'clauza de reziliere' aplicabila in cazul in care Lionel Andres Messi decide rezilierea unilaterala anticipata, efectuata in conformitate cu articolul 16 din Decretul Real 1006/1985, din 26 iunie, care reglementeaza relatia speciala de angajare a sportivilor profesionisti.

2. Conform reglementarilor aplicabile si urmand procedura corespunzatoare in aceste cazuri, La Liga nu va efectua procesul prin care jucatorul poate fi scos din cadrul federatiei daca nu e platita clauza prin care poate pleca", se arata in comunicat.

Mai exact, daca Leo Messi vrea sa plece de la Barcelona va trebui sa i se plateasca clauza de reziliere in valoare de 700 de milioane de euro.