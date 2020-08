Cosmarul fanilor, confirmat! RUPTURA TOTALA la Barcelona! Messi chiar PLEACA de pe Camp Nou! Argentinianul nu s-a prezentat la testul PCR!

Jucatorii Barcelonei au facut astazi testele pentru coronavirus.

Messi nu s-a dezis si nu a venit la testul PCR, asa cum anuntase clubul inca de ieri.

Zilele trecute el a spus ca va face testul pentru Covid-19 si se va prezenta la antrenamente, insa argentinianul s-a razgandit avand in vedere conflictul care ia amploare intre el si oficialii Barcelonei.

In aceasta dimineata, la teste au fost vazuti, rand pe rand, Jordi Alba, Braithwaite si antrenorul Ronald Koeman, urmati de Busquets, Ter Stegen si Rakitic.

Ulterior, in jurul orei 11 (n.r. ora Romaniei) a ajuns si Luis Suarez, cel mai bun prieten al lui Messi de la Barcelona.

Jurnalistii de la Marca i-au vazut si pe Dembele, Pique, Vidal si Sergi Roberto, insa Messi nu a ajuns. El ar fi trebuit sa faca testul PCR la ora 11:15.

