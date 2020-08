Decizie de ULTIMA ORA luata de Messi in razboiul cu Barcelona! Ce face dupa ce clubul l-a anuntat ca nu pleaca decat pentru 700 de milioane de euro

Posibila despartire a lui Messi de Barcelona e telenovela verii in fotbalul mondial!

Leo a aflat ca Barca a hotarat sa ia o pozitie de forta in privinta dorintei sale de a pleca gratis de pe Camp Nou in aceasta vara. Sefii catalani nu-l lasa la City, PSG sau Juventus decat pentru 700 de milioane de euro. E suma uriasa convenita drept clauza de reziliere in momentul in care 'Balonul de Aur' a semnat ultimul contract.



Messi a anuntat clubul ca nu va participa la testarea PCR pentru coronavirus de maine, anunta postul de radio catalan RAC1. Leo a luat decizia inca de la inceputul saptamanii, alaturi de echipa legala care-l sfatuieste, dar numai acum a notificat-o pe Barca. Astfel, Messi nu poate relua pregatirile alaturi de colegii sai la inceputul saptamanii sub comanda noului antrenor Koeman.

In ultimele zile, au existat informatii referitoare la un pas inapoi pe care Messi ar avea de gand sa-l faca. Argentinianul ar vrea sa inceapa pregatirea pentru a nu duce disputa pe care o are cu clubul intr-o zona a unei rupturi publice ireversibile. Gestul sau de a nu se prezenta la testul de COVID nu are, insa, cum sa ramana fara urmari.