Stoichkov da de pamant cu actuala conducere a Barcelonei dupa ce Messi a anuntat ca vrea sa plece: "Ii plateste pe jurnalisti sa puna paie pe foc"

Vestea ca Messi doreste sa plece de la Barcelona a innnebunit toata planeta.

Hristo Stoichkov, legenda Barcei, a reactionat si a aruncat cu sageti catre presedintele Josep Maria Bartomeu. El sustine ca marii jucatori ai echipei nu sunt respectati asa cum trebuie de conducere.

"Stergem un mit, dam un sut in fund celul mai mare fotbalist din istoria Barcelonei. Ii patam numele, imaginea. Eu sunt membru, de aceea spun ca noi il patam. Nu stiu de ce noi, jucatorii care au facut istorie la Barcelona, suntem aruncati mereu pe usa din dos. Ei cred ca le stam in drum pentru ca incercam sa furam presedintia sau ceva de genul acesta. Nu stiu ce se intampla cu ei", a declarat bulgarul pentru TUDN.

De asemenea, Stoichkov sustine ca oamenii din conducerea clubului au platit presa.

"Aceasta conducere a stricat totul. Pare ca vrea sa intoarca fanii impotriva jucatorilor. Eu am castigat patru titluri la rand, prima cupa europeana a clubului, nu am nicio sansa sa-i rasplatesc pe fani. Dar aceasta conducere nu are fata, ii plateste pe jurnalisti sa puna paie pe foc. E trist, ca si club", a explicat Stoichkov.

Hristo Stoichkov este unul dintre cei mai reprezentativi jucatori ai gruparii blaugrana. Fostul atacant bulgar a jucat la Barcelona in perioadele 1990-1995 si 1996-1998. In cele 249 de partide jucate, el a reusit sa inscrie 114 goluri si a oferit 9 pase decisive. Bulgarul a castigat 15 trofee cu Barcelona, iar printre ele se numara 5 titluri in Spania si Cupa Campionilor Europeni din 1992.

