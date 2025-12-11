Intrat la pauză cu Sunderland (1-1) și lăsat pe bancă în meciurile cu West Ham (0-2) și cu Leeds (3-3), Mohamed Salah a răbufnit în fața reprezentanților mass-media și a oferit declarații tăioase, care l-au făcut să rateze deplasarea la Milano cu Liverpool pentru meciul din Champions League cu Inter.



”A jucat Salah ultimul meci la Liverpool?” Arne Slot a oferit răspunsul



În cadrul unei conferințe de presă, Arne Slot, antrenorul olandez al lui Liverpool, a fost întrebat dacă Salah și-a jucat deja ultimul meci la Liverpool și a lăsat de înțeles că încă nu a luat o decizie finală cu privire la situația în care se află winger-ul egiptean după declarațiile sale vehemente.



Mai mult, Slot a sugerat că nu crede că relația lui cu Salah s-a deteriorat doar pentru că nu l-a titularizat în trei dueluri din Premier League. Tehnicianul a explicat însă că maniera în care Salah a răbufnit după duelul cu Leeds l-a lăsat cu gura căscată.



”(n.r. Crezi că a jucat Salah ultimul său meci la Liverpool?) Nu am nicio idee. Nu pot să răspund la întrebarea asta în acest moment.



Nu, nu cred că relația noastră s-a dus. Dar el poate să creadă asta. Au fost o mare surpriză pentru mine declarațiile lui. Drept urmare, nu e aici (n.r. la Milano)”, a spus Arne Slot.

Steven Gerrard a intervenit în scandalul dintre Salah și Liverpool

"E evident furios că nu joacă, lucru pe care îl înţeleg", a declarat fostul căpitan al lui Liverpool pentru TNT Sports. "A spus două fraze despre trădare, pe care trebuie să le retragă, discutând totodată despre asta cu antrenorul.

Am mai văzut asta înainte şi am trăit-o când (Luis) Suarez s-a certat cu Brendan (Rodgers). Am păţit-o şi eu. Nimeni nu e perfect şi cu toţii ne-am pierdut minţile ca jucători uneori, lăsând emoţiile să ne domine.

Dar Liverpool are nevoie ca Mo Salah să joace bine pentru că este cel mai bun jucător al său, cel mai bun marcator şi îi va ajuta să iasă din această pasă proastă", a mai spus Gerrard.

