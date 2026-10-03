Marc Cucurella și-a ales favoritul pentru Balonul de Aur: „Sunt sigur”

Marc Cucurella și-a ales favoritul pentru Balonul de Aur: „Sunt sigur” La Liga
Alexandru Hațieganu
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Marc Cucurella (28 de ani), campion mondial cu naționala Spaniei, a nominalizat fotbalistul pe care îl consideră merituos pentru a câștiga Balonul de Aur în 2026.

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Marc CucurellaSpaniaReal MadridBalonul de Aur
Din articol

Fundașul stânga al lui Real Madrid a recunoscut că, dacă ar putea, și-ar acorda prestigiosul trofeu. 

Marc Cucurella și-ar acorda Balonul de Aur

Declarații asemănătoare pe subiect despre propria persoană au oferit și Kylian Mbappe, și Lamine Yamal.

„Dacă ar fi după mine să votez la Balonul de Aur, aș vota cu mine însumi. Toți candidații sunt colegii mei (n.r.- de meserie). Fie ca oricine câștigă să se bucure. 

Las în seama juriului. Sunt sigur că voi primi câteva voturi”, a declarat Marc Cucurella, citat de Marca.

Marc Cucurella

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Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
  • Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
  • Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
  • Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
  • Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
  • Gabriel (Arsenal, Brazilia)
  • Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
  • Harry Kane (Bayern München, Anglia)
  • Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
  • Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
  • Marquinhos (PSG, Brazilia)
  • Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
  • Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
  • Michael Olise (Bayern München, Franţa)
  • João Neves (PSG, Portugalia)
  • William Pacho (PSG, Ecuador)
  • Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
  • Declan Rice (Arsenal, Anglia)
  • Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
  • Fabian Ruiz (PSG, Spania)
  • William Saliba (Arsenal, Franţa)
  • Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
  • Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
  • Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
  • Vitinha (PSG, Portugalia)

Balonul de Aur 2026 va fi decernat într-o gală care va avea loc pe 26 octombrie la Londra. 

Prestigiosul trofeu va fi acordat în urma votului dat de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA.

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