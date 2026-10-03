Marc Cucurella și-a ales favoritul pentru Balonul de Aur: „Sunt sigur”

Fundașul stânga al lui Real Madrid a recunoscut că, dacă ar putea, și-ar acorda prestigiosul trofeu.

Marc Cucurella și-ar acorda Balonul de Aur

Declarații asemănătoare pe subiect despre propria persoană au oferit și Kylian Mbappe, și Lamine Yamal.

„Dacă ar fi după mine să votez la Balonul de Aur, aș vota cu mine însumi. Toți candidații sunt colegii mei (n.r.- de meserie). Fie ca oricine câștigă să se bucure.

Las în seama juriului. Sunt sigur că voi primi câteva voturi”, a declarat Marc Cucurella, citat de Marca.