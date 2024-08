Reacția genială a lui Erling Haaland când a fost întrebat despre remarca lui Marc Cucurella

Formația pregătită de Pep Guardiola a deschis scorul în minutul 18, când Bernardo Silva a pasat şi Erling Haaland a marcat din careu. "Cetăţenii" şi-au mărit avantajul în minutul 84, prin Mateo Kovacic.

Atacantul norvegian a marcat pentru Manchester City după ce l-a depășit într-un duel unu la unu pe fundașul iberic, iar pe Twitter au apărut numeroase postări ironice la adresa jucătorului lui Chelsea.

După succesul de la EURO 2024, Marc Cucurella a cântat 'melodia lui Cucurella', unul dintre versuri fiind "Haaland tremură, vine Cucurella...".

După meci, Erling Haaland a fost întrebat despre 'afirmațiile' ibericului, iar reacția a fost una amuzantă: "Este un băiat simpatic. Sezonul trecut mi-a cerut tricoul. Și vara asta a cântat o melodie despre mine..."

???? Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw