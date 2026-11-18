Selecționata lui Hagi a pierdut 1-2 și 0-1 cu Suedia, 0-6 cu Polonia, 2-4 și 1-2 cu Bosnia și a învins doar în returul cu polonezii disputat weekendul trecut la București, scor 2-1.

Prima reprezentativă a terminat, așadar, pe ultimul loc în Grupa 4 din urna valorică ”B” din UEFA Nations League, dar asta nu înseamnă că va retrograda în Liga C sezonul viitor.

Ce urmează pentru naționala României după ce a terminat pe ultimul loc în grupa din UEFA Nations League

UEFA a modificat regulamentul pentru ediția 2026/2027, astfel că naționala României va avea o ultimă șansă de a rămâne în Liga B. În martie 2027, reprezentativa lui Hagi va juca baraj pentru menținerea în urna valorică ”B”.

Va fi o dublă manșă, un meci în deplasare și unul acasă. Sunt patru posibili adversari pentru România în martie: Estonia, Insulele Feroe, Cipru și Belarus. Dacă România pierde, va retrograda în Liga C.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00 a României.

Bosnia - România s-a încheiat 2-1

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”, în etapa #6 din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe România.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, apoi Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea în minutul 44 în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu. Golul victoriei pentru bosniaci a venit în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic.