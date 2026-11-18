„S-a confirmat poziția României. A încheiat pe locul al patrulea și va disputa barajul dintre ligile B și C” , a notat UEFA pe site-ul oficial.

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„Tricolorii” au deschis scorul în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, servit de Dennis Man, la o fază la care portarul Zlomislic a avut o parte de vină. Bîrligea și Ianis Hagi au mai avut ocazii de a mări avantajul în prima repriză, însă gazdele au egalat în minutul 44, când Benjamin Tahirovic a marcat după o eroare a lui Andrei Rațiu.

În partea a doua, portarul Zlomislic l-a blocat de două ori pe Bîrligea, în timp ce Otto Hindrich a intervenit la execuțiile semnate de Esmir Bajraktarevic și Demirovic. În minutul 83, Bosnia a preluat conducerea prin Bajraktarevic care a trecut de Radu Drăgușin și a șutat la vinclu.

În urma acestui rezultat, România a terminat Grupa B4 pe ultimul loc, cu 3 puncte, fiind devansată de Suedia, cu 14 puncte, Bosnia și Herțegovina, cu 11 puncte, și Polonia, cu 5 puncte. Singura victorie a tricolorilor în această campanie a fost un 2-1 pe teren propriu cu Polonia, restul partidelor încheindu-se cu înfrângeri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 0-6 în deplasare cu Polonia, respectiv 2-4 și 1-2 cu Bosnia, formație care va merge la barajul de promovare în Liga A.

Astfel, pentru a se menține în al doilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor, naționala României va juca o dublă manșă de baraj în luna martie. Adversara tricolorilor va fi stabilită dintre echipele care au încheiat pe poziția a doua în grupele din Liga C, variantele fiind Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia.