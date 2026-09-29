Primele teste pentru Zidane pe banca francezilor au fost în Liga Națiunilor, unde ”Cocoșul galic” face parte din urna valorică ”A” într-o grupă cu Belgia, Turcia și Italia.

În primele două confruntări, unul dintre starurile duelurilor a fost Michael Olise, fotbalistul lui FC Bayern, care a bifat o pasă decisivă cu Turcia și un gol cu Belgia.

Zinedine Zidane, cucerit de un pretendent la Balonul de Aur: ”Sunt fericit când îl văd jucând”

Zidane a vorbit despre Olise și a evidențiat că apreciază mult modul în care acesta evoluează și că e extrem de fericit că-l poate antrena.

Cotat la 170 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Olise e și unul dintre jucătorii care tind la Balonul de Aur 2026. Din 2024 este legitimat la FC Bayern, unde mai are contract până în 2029

”Când Olise e pe teren, vrea să se distreze. El simte fotbalul, iar eu iubesc asta! Sunt fericit că sunt alături de el și că îl pot urmări cum joacă”, a spus Zidane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

În actuala stagiune, Olise a înscris patru goluri în patru meciuri din Bundesliga (+2 assist-uri), două în Champions League (+1 assist), unul în Cupa Germaniei și unul în Supercupa Germaniei (+1 assist).