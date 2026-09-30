Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur

Bătălia s-ar da între Lamine Yamal și Kylian Mbappe, iar Ilie Dumitrescu susține că trofeul mult râvnit ar trebui să fie revendicat de starul lui Real Madrid.

Mbappe este cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, în timp ce Yamal este evaluat de Transfermarkt la 220 de milioane

”La turneul final, Yamal n-a fost la nivelul de la European, de exemplu. Și atunci, cum? Ar putea înclina balanța către Kylian Mbappe. Mbappe e al lor (n.r. al francezilor) că ei dau trofeul.

Eu spun, ca joc, individual, Mbappe a fost mai bun decât Yamal sezonul ăsta și, atunci, cum să-i dai Balonul de Aur lui Yamal? Nu mai contează că a fost cel mai bun marcator din La Liga, din Champions League și de la Campionatul Mondial?”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.