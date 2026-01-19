Portarul german a acceptat împrumutul la Girona până la finalul sezonului, mutare confirmată de celebrul jurnalist Fabrizio Romano.



Revenit la începutul lunii decembrie 2025 după o accidentare serioasă la spate, Ter Stegen (33 de ani) nu a mai intrat în planurile lui Hansi Flick.



Germanul a bifat un singur meci oficial în acest sezon, în Cupa Spaniei, împotriva formației din liga a treia, Guadalajara.



În prezent, poarta Barcelonei este împărțită între Joan Garcia și Wojciech Szczesny, iar fostul căpitan al catalanilor caută minute înainte de Cupa Mondială, competiție la care speră să fie convocat în lotul Germaniei.



Acord total între Barcelona și Girona



Vineri, publicații precum Cadena SER și El Mundo Deportivo au anunțat că Barcelona și Girona au ajuns la un acord pentru împrumutul internaționalului german. Mutarea a fost confirmată ulterior de Fabrizio Romano, care a folosit deja celebrul său „Here we go!”.



„Girona a semnat verbal un acord de împrumut cu Barcelona pentru a-l transfera pe Marc-André ter Stegen, here we go! După ce MATS a primit undă verde săptămâna trecută, cele două cluburi au convenit, de asemenea, în principiu asupra împrumutului până la sfârșitul sezonului. Pașii oficiali pentru portarul german sunt așteptați să urmeze în această săptămână”, a scris Fabrizio Romano pe X.



Ter Stegen este sub contract cu FC Barcelona până în 2028 și va evolua la Girona până la finalul actualului sezon.

