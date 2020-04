"Moartea lui m-a afectat enorm!" Declaratia EMOTIONANTA a lui Neymar despre moartea lui Kobe Bryant

Neymar isi aminteste momentele cumplite prin care a trecut la aflarea vestii depre moartea lui Kobe

Neymar, atacantul lui Paris Saint Germain, a spus ca este foarte afectat de moartea lui Kobe Bryant, fostul star din NBA.

Bryant si Gianna, fiica lui de 13 ani, au murit in 26 ianuarie dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in California. Baschetbalistul avea 41 de ani.

Neymar si-a aratat respectul fata de Kobe, dupa moartea americanului. Dupa golul de 2-0 in partida cu Lille, Neymar a sarbatorit indicand cu degetele numarul 24, care era purtat de baschetbalist la LA Lakers.

"Moartea lui m-a afectat foarte mult pentru ca aveam foarte multe lucruri in comun. L-am cunoscut personal pe Kobe cand a venit la Paris. Cand ajungi sa cunosti personalitatea din spatele sportivului se creeaza o altfel de relatie si acest lucru s-a intamplat cu Kobe. Sportul si societatea au pierdut un mare om, era un om special." a spus Neymar pentru Vogue Man Arabia.

Intreaga suflare fotbalistica l-a plans pe cel care a fost o adevarata legenda in NBA, de 5 ori campion cu Lakers, deoarece de-a lungul timpului a avut relatii bune cu multe echipe din Europa. Era mare fan AC Milan, oras in care si-a petrecut o parte din copilarie.