Asta sau ADIO! Ultima sansa a lui Neymar pentru PSG! Singurul obiectiv al brazilianului la Paris de care depinde viitorul lui 

Neymar si-a impus un singur obiectiv in acest sezon "de pedeapsa" petrecut la PSG, iar neindeplinirea acestuia ar putea cauza ruptura definitiva dintre el si francezi.

Tinut in "colivia de aur" a Parisului, Neymar are un singur obiectiv pe care si l-a autoimpus la inceputul sezonului: trofeul Champions League. Desi, continua sa isi arate disconfortul catre oficialii clubului, din cauza faptului ca a trebuit sa ramana la PSG, desi nu a vrut.

Brazilianul le aminteste oficialilor lui PSG ca in vara acestui an va incepe sezonul doi al "cazului Neymar". Primul mesaj catre seicii Parisului a fost poza pusa alaturi de Suarez si Messi de Craciun, cand atacantul Barcelonei si-a reinnoit juramintele matrimoniale.

Toata situatia lui Neymar se va decide in momentul in care se stabileste ce se va intampla cu Champions League. Daca se va suspenda, optiune pe care UEFA cauta sa o evite, va incepe sa isi negocieze plecarea. Insa, daca se va relua, atunci Neymar va continua acelasi pe acelasi fir actual, de compromis sportiv, in acelasi razboi cu directorul sportiv, Leonardo si presedintele, Nasser Al-Khelaifi.