Oltenii au profitat de înfrângerile celor de la Rapid, FC Botoșani și Dinamo și au urcat, de pe locul patru, tocmai pe primul loc al clasamentului, după 21 de etape.



După ce au dat de pământ cu Csikszereda, Craiova are 40 de puncte, este la un punct distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și se poate lăuda și cu cel mai bun golaveraj din acest campionat (+17), cu 37 de goluri marcate (cel mai bun atac) și 20 primite.



David Matei: ”A văzut toată lumea că am intrat montați”



David Matei (19 ani) a oferit o primă reacție după această partidă, în care a reușit o ”dublă” și a bifat primele sale reușite la nivelul Superligii României. Mijlocașul a vorbit, printre altele, și despre eliminarea dramatică a echipei sale din Conference League, după 2-3 la Atena cu AEK.



„Mă bucur că a câștigat echipa odată și pentru mine că am marcat primele goluri. Am apărut acolo, pur și simplu am fost omul potrivit la locul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assist-uri, dar chiar și așa am marcat și în Liga 2 niște goluri cu capul.



Dedic golurile familiei mele, e un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum e să termini anul pe primul loc. A văzut toată lumea că am intrat montați, mai ales după ce s-a întâmplat la Atena. Astfel de lucruri se întâmplă odată la 50 de ani. Așa este fotbalul, am trecut peste. Nu putem sta tot anul supărați pentru eliminare", a spus David Matei, la flash-interviu.



