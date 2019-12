20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Manchester City - Manchester United si Lazio - Juventus, printre SUPER DERBY-URI

13:03 Si aceasta saptamana programeaza meciuri mari in Europa: Manchester Derby (City - United, jucat din 1881), unul dintre derby-urile Londrei (West Ham - Arsenal), dar si multe alte intalniri tari in Spania, Italia, Germania, Franta sau Rusia.



Zenit St. Petersburg - Dinamo Moscova (Rusia, Premier League, vineri, 6 decembrie, 18.30)

Inter Milano - AS Roma (Italia, Serie A, vineri, 6 decembrie, 21.45)

Villarreal - Atletico Madrid (Spania, La Liga, vineri, 6 decembrie, 22.00)

Boavista - Benfica (Portugalia, Liga Sagres, vineri, 6 decembrie, 22.30)

Real Madrid - Espanyol (Spania, La Liga, sambata, 7 decembrie, 14.00)

Everton - Chelsea (Anglia, Premier League, sambata, 7 decembrie, 14.30)

Betis - Athletic Bilbao (Spania, La Liga, sambata, 8 decembrie, 15.00)

FK Krasnodar - TSKA Moscova (Rusia, Premier League, sambata, 7 decembrie, 15.30)

Borussia Monchengladbach - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, sambata, 7 decembrie, 16.30)

RB Leipzig - Hoffenheim (Germania, Bundesliga, sambata, 7 decembrie, 16.30)

Montpellier - PSG (Franta, Ligue 1, sambata, 7 decembrie, 18.30)

Galatasaray - Alanyaspor (Turcia, Super Lig, sambata, 7 decembrie, 19.00)

Manchester City - Manchester United (Anglia, Premier League, sambata, 7 decembrie, 19.30)

Bayer Leverkusen - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, sambata, 7 decembrie, 19.30)

Lazio - Juventus (Italia, Serie A, sambata, 7 decembrie, 21.45)

FC Barcelona - Mallorca (Spania, La Liga, sambata, 7 decembrie, 22.00)

Vitesse Arnhem - Feyenoord (Olanda, Eredivisie, duminica, 8 decembrie, 13.15)

Torino FC - Fiorentina (Italia, Serie A, duminica, 8 decembrie, 16.00)

Olympique Marseille - Bordeaux (Franta, Ligue 1, duminica, 22.00)

West Ham United - Arsenal (Anglia, Premier League, luni, 9 decembrie, 22.00)