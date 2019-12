Megan Rapinoe ATACA: "Cine ii va sterge pe Messi sau Ronaldo din istoria fotbalului?" Cerintele celei mai bune jucatoare din lume

Megan Rapinoe a castigat Balonul de Aur Feminin 2019.

Jucatoarea din Statele Unite ale Americi a primit Balonul de Aur 2019 pentru prestatia excelenta din sezonul trecut. Desi nu a putut fi prezenta, Rapinoe a oferit un interviu pentru France Fotball, revista care da Balonul de Aur, in care a vorbit despre rasism si sexism, probleme tot mai des intalnite in fotbalul mondial.

"Vreau sa tip: Cristiano, Lionel, Zlatan, ajutati-ma! Aceste superstaruri nu se angajeaza in nimic de acest gen, cand exista atat de multe probleme in fotbalul masculin. Se tem ca vor pierde totul? Asta cred ei, insa nu este adevarat. Cine ii va sterge pe Messi sau Ronaldo din istoria fotbalului pentru o afirmatie impotriva rasismului sau sexismului?", a declarat Megan Rapinoe in France Football.

Megan Rapinoe calls for help from Ronaldo, Messi and Zlatan ✊ pic.twitter.com/73rPRKOEoj — ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2019

Megan Rapinoe este cunoscuta pentru discursurile sale impotriva rasismului, sexismului si homofobiei.

"Acest Balon de Aur premiaza si munca mea si vocea pe care o am. Pe de o parte, sunt o jucatoare buna, pe alta parte, activitatea mea in afara terenului imi aduce multa sustinere din partea oamenilor care inteleg ca sunt in cautarea unor solutii pentru problemele societatii noastre. Ideea este sa ii indemn pe altii sa vorbeasca mai tare", a adaugat Rapinoe.