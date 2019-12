Real Madrid a dat LOVITURA cu acest transfer! "Este similar cu Messi ca stil de joc." La doar 18 ani si-a uimit coechipierii

Real Madrid il are pe noul Messi.

Real Madrid l-a adus la club in aceasta vara pe japonezul Takefusa Kubo (18 ani). Jucatorul este imprumutat pentru sezonul in curs la Real Mallorca si i-a uimit deja pe colegi cu calitatile sale. Acestia il compara cu Messi.

"Este similar cu Messi ca stil de joc. Daca are mingea, iti poate castiga meciul. Poate face ceva special, fie si ca va provoca un penalty in favoarea echipei tale. Are toate calitatile sa reuseasca la cel mai inalt nivel, la un club mare. Deja e bine adaptat si cred ca va reusi in fotbalul mare", a spus Marc Pedraza.

Tanarul este cotat la 10 milioane de euro si in aceasta vara Real Madrid s-a batut pentru transferul sau chiar cu Barcelona. De asemenea si PSG a fost in cursa pentru Kubo.

Pana sa vina la Real, Kubo a jucat 16 meciuri in 2019 pentru FC Tokyo in care a reusit sa inscrie cinci goluri.