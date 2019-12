"Vom vedea!" Ernesto Valverde a vorbit despre retragerea lui Messi! Momentul in care milioane de fani ar putea sa izbucneasca in plans! Cand se poate intampla totul

Ernesto Valverde a vorbit despre retragerea lui Leo Messi.

Leo Messi a castigat al 6-lea Balon de Aur din cariera si l-a depasit pe Cristiano Ronaldo. Ernesto Valverde a vorbit despre retragerea lui Leo Messi si spune ca nici nu vrea sa auda de asa ceva.

"Nu ma gandesc la retragerea lui Messi. E normal, Leo are 32 de ani si nu se gandeste sa se retraga maine, dar e clar ca e aproape. Cand un jucator trece de 30 de ani, mereu vede retragerea mai aproape. E de multa vreme in acest fenomen. Cuvintele lui nu inseamna ca va parasi fotbalul maine sau in 3 zile. Trebuie sa o privesti intr-un mod diferit, mai natural", a spus Ernesto Valverde pentru presa din Spania.