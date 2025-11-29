VIDEO Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!

Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show &icirc;n ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider! La Liga
Catalanii au avut ceva de tras pentru victoria cu Alaves.

Dani OlmoLamine YamalRobert LewandowskiPablo Ibanezfc barcelona
FC Barcelona a fost condusă cu 1-0 încă din primul minut al meciului cu Alaves din etapa a 14-a din La Liga.

Golul lui Pablo Ibanez de pe ”Camp Nou” a fost însă doar un simplu foc de paie, pentru că Lamine Yamal a egalat imediat, în minutul 8, din pasa lui Robert Lewandowski.

Dani Olmo, prestație de nota 10 în Barcelona - Alaves 3-1

Însă apoi a ieșit la rampă, fix când trebuia, Dani Olmo.

2-1 în minutul 26 și 3-1 pentru liniștea catalanilor din prelungiri, în minutul 90+3, iar după dubla spectaculoasă Dani Olmo a fost desemnat jucătorul meciului - Sofascore i-a dat o notă minunată, 9.5.

”Barca suferă, dar este lider”, a titrat As după victoria catalanilor cu Alaves.

Clasamentul din La Liga

