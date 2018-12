Leo Messi, de 5 ori Gheata de Aur! Un nou record ISTORIC stabilit de atacantul Barcelonei. VIDEO

Leo Messi a primit Gheata de Aur pentru a cincea oara, cele mai multe trofee din istorie.

Messi n-a fost finalist pentru Balonul de Aur, insa s-a revansat in cursa pentru Gheata de Aur, cel mai bun marcator din Europa. Cu 34 de goluri in sezonul trecut, Messi i-a luat fata lui Salah de la Liverpool si a ridicat trofeul pentru a cincea oara in cariera, cel mai titrat jucator din istorie la acest capitol. Messi l-a depasit pe Cristiano Ronaldo, care a castigat Gheata de Aur de patru ori in cariera sa.

Messi are o medie incredibila de goluri in sezoanele in care a castigat Gheata de Aur:

2009/10: 34 goluri

2011/12: 50 goluri

2012/13: 46 goluri

2016/17: 37 goluri

2017/18: 34 goluri